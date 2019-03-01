ترحيب دولي بعد لقاء حفتر والسراج.. وباستئناف “الشرارة”

رحّبت كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، باللقاء الأخير الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي.

وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك، دعمها القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لإنهاء حالة الإنقسام في ليبيا والسعي لإيجاد حلول للأزمات والتمهيد للانتخابات المقبلة.

وأشار البيان أن الدول الأربع، فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا، ترحّب باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة، مشيرة أن الموارد الليبية يجب أن تبقى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق.

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