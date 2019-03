المتوسط:

رحب بيان أميركي فرنسي بريطاني وإيطالي مشترك حول ليبيا باجتماع ممثل الأمم المتحدة مع كل من فائز السراج وخليفة حفتر مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل جهود الحوار المتواصلة بين الأطراف الليبية.

وأكد البيان، دعم القوي للجهود المتواصلة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لخفض التوترات في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على رسم طريق نحو انتخابات نزيهة وآمنة.

ورحبت القوى الدولية المعنية بالنزاع الليبي، باجتماع ممثل لأمم المتحدة مع رئيس الوزراءالسراج وقائد الجيش الوطني حفتر في 27 فبراير الماضي.

وأشاد البيان المشترك بجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل هذه المناقشة. وقال “نرحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن ضرورة إنهاءالمراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على الاستقرار في البلد وتوحيد مؤسساته”.

أضاف، “وإذ ندرك أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ندعو جميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع المبعوث الأممي واغتنام هذه الفرصة لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين”.

الرباعي رحب بإعلان حكومة الوفاق الوطني موافقة الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة. وقال “يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذا الاتفاق على وجه السرعة من أجل السماح للشركة النفط الوطنية (NOC) باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين”.

وشدد على أن تظل الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية والرقابة الوحيدة لحكومة اتفاق وطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي.

The post بيان أمريكي فرنسي بريطاني ايطالي يعلن الترحيب بنتائج لقاء “أبوظبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية