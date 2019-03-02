العدالة والبناء يعرب عن ارتياحه للقاء حفتر والسراج

أخبار ليبيا 24 – خاص

5 أعوام رفض وبشكل علني وجود قوات الجيش بقيادة مشير خليفة حفتر، وكافة ما قامت به من حروب للقضاء على الإرهاب، حزب العدالة والبناء، ها هو يقف الآن ويعترف ويقر بأهمية دور القائد العام للجيش الليبي ومكانته.

حيثُ أعرب رئيس الدائرة السياسية بالحزب ونائب رئيسه نزار كعوان، عن ارتياح الحزب للمحادثاث التي جرت بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والقائد العام لقوات الجيش الليبي خليفة حفتر برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

وأشاد كعوان، بالاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات.

وأثنى على جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة ومساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة تمهيدا لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة وإبعاد شبح الصراع.

ونوّه رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء، إلى حكمة ومرونة فائز السراج وحرصه على حقن الدماء والبحث على الحلول السلمية للأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والبناء أيد مرارًا وتكرارًا فتاوي مفتي الديار الليبية السابق الصادق الغرياني ضد قوات الجيش الليبي التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وكانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن القائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات عامة، وذلك خلال لقاء جمعهما يوم الأربعاء الماضي، في أبوظبي.

وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن السراج أكد خلال لقائه مع القائد العام للقوات المسلحة، على مدنية الدولة وتقليص المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، وبأن لا حل عسكري للأزمة السياسية، وعلى ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والمنشآت المدنية وإبعادهم عن أي صراعات، حسب قوله.

الجدير بالذكر أن وكالة “أخبار ليبيا 24″، قد نشرت الأسبوع الماضي تصريحات لمصادر رفيعة خاصة، إن “ماري فيليبي ” المستشار الجديد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في فريق الشؤون الخارجية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، يحاولان الضغط سراً من أجل ترتيب لقاء بين قائد الجيش الليبي مشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أبو ظبي أو باريس .

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