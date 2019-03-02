هيئة الزراعة تؤكد تسليم حوالي “200” ألف من شتول الغابات للموسم الزراعي الحالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت رئيسة القسم الإعلامي بالهيئة العامة للزراعة والثروة والحيوانية والبحرية المهندسة “شيخة سلام” استلام كافة قطاعات الزراعة والثروة والحيوانية والبحرية بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة مخصصاتها من شتول الغابات للموسم الزراعي 2018 _2019م .

وأوضحت ” سلام” أن الهيئة قد استجلبت مايقارب من (200) ألف شتلة غابات من “السرو، والصنوبر، والكينا، وكازورينا، والسنط الشوكي” وذلك كخطوة أولى لتوزيعها على المزارعين والجهات العامة للقيام بحملات التشجير وتعويض الفاقد من الغابات بسبب الانتهاكات المتعمدة على الغطاء النباتي .

وكانت الهيئة إطلاقة مشروع وطني لاستنبات مليون ونصف شتلة غابات لاستزراعها وتعويض الفاقد من الغابات.

وقال رئيس الهيئة المهندس عبد العالي إن هذا المشروع يعتبر إقليمياً وليس محلياً، وأنه سيكون جاذباً للمنظمات الدولية مثل “الفاو” ، و”إيكاردا لينال” لدعمهما.

وأشار عبد العالي إلى أن هذا المشروع وطني وسيعيد وجه الجبل الأخضر المزدان الذي بدأ بالانحسار، وسيعوض عن الفاقد في الغابات وأن المواطن وصاحب القرار سيلاحظ تغيرًا ملحوظاً حالما يؤتي المشروع أكله .

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