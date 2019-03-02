سلامة مخاطبا الليبيين: دقت ساعة الحقيقة وخيار بناء الوطن بأيديكم

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، إن الفرصة متاحة الآن لدى الليبيين، إما أن تحكموا العقل أو تبقوا أسرى أحقاد الماضي.

وخاطب سلامة في تغريدة له على حسابه بتويتر الليبيين قائلا: “لقد دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم أما أن تبنوا معا مستقبلا زاهرا لأولادكم، وإما أن تلهيكم الصغائر أو تنقذوا وطنكم من كبوته، وإما أن تفرقكم الفئوية أو يضمكم الوطن الواحد الواسع لجميعكم”.

يُذكر أن المبعوث الأممي غسان سلامة قد رعى في أبوظبي اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر الذي خلص إلى خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.

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