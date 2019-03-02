الدول الأربع ترحب باتفاق أبوظبي وتستبعد الحل العسكري في ليبيا

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بالاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر بشأن ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة.

وأكدت الدول في بيان لها الجمعة، أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، داعية كافة الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، واستغلال الفرصة لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة تحقق الأمن والازدهار، مشددة على دعمها للجهود المتواصلة من سلامة في تقليل التواترات بليبيا ورسم طريق نحو انتخابات “موثوقة وآمنة”.

وأشاد

البيان بإعلان حكومة الوفاق أن الأطراف وافقت على الاستئناف الفعلي بحقل الشرارة

النفطي، وأن تصبح هذه الموارد تحت سيطرة حصرية للمؤسسة الوطنية للنفط.

يُذكر

أن اجتماع أبوظبي شهد اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة

خليفة حفتر على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء المراحل الانتقالية،

وإجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد.

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