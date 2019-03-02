الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بلقاء الأطراف الليبية في أبوظبي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاجتماع الذي عقده ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في الإمارات العربية المتحدة.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة أشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريش بما تحقق من تقدم وخاصة الاتفاق على الحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر إجراء انتخابات عامة، والالتزام بالحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها؛ معرباً عن أمله في إمكانية تحقيق مزيد من التقدم على أساس ما اتفق عليه بالفعل، بدعم من المجتمع الدولي.

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