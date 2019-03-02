الأمم المتحدة ترحب باجتماع الإمارات حول ليبيا

نيويورك-العنوان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم السبت، بالاجتماع الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، والممثل الخاص في ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وبحسب بيان نشرته البعثة أثنى الأمين العام على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، ولا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.

ويأمل الأمين العام في تحقيق مزيد من التقدم بناء على ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وبدعم من المجتمع الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية