المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين تفريق متظاهرين بالرصاص أمام قاعة الشعب

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لجريمة إطلاق الرصاص الحي لفض المظاهرة السلمية المناهضة لسيطرة المليشيات المسلحة، والداعمة لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة.

كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الخطاب الرسمي العنيف لكل من دار الافتاء في طرابلس ورئيس مجلس الدولة الذي يعمل على تخوين كل القائمين على مبادرات لم شمل البيت الليبي، وتوحيد الجهود الرامية لقيام المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية .

كما حذرت المنظمة، من التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ومن تزايد اعتماد السلطات في طرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون.

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