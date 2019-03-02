العدالة والبناء يعرب عن ارتياحه لاتفاق أبوظبي

أعرب نائب رئيس حزب العدالة والبناء ورئيس الدائرة السياسية، نزار كعوان عن ارتياح الحزب للمحادثاث التي جرت بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج و خليفة حفتر، برعاية الممثل الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة.

وأكد كعوان في بيان له الاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة، وإيجاد حلول في إطار مدنية الدولة وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات.

وأثنى كعوان على جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها ومساعيه؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة؛ تمهيدا لتوسيع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة وإبعاد شبح الصراع عن ليبيا.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر عقدا الخميس، اجتماعاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واتفقا على إجراء انتخابات عامة، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.

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