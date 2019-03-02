بالتمر: وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في تزوير الأرقام الوطنية

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق شكلت لجنة للتثبت من حالات تزوير الأرقام الوطنية، بإشراف مكتب النائب العام.

وأضاف بالتمر في لقاء خاص مع الأحرار الجمعة، أن المصلحة ستقدم قاعدة بيانات دقيقية بعد 4 أشهر من الآن، تنهي الجدل حول حقيقة التلاعب في الأرقام الوطنية وتضمن إجراء أي استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة، مشيرا إلى أن الأنباء التي تفيد بتزوير مليون رقم وطني غير دقيقة ومبالغ فيها، وفق قوله.

وأكد بالتمر، عدم وجود أي إشكالية بين مصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بمنح أرباب الأسر، مطالبا ديوان المحاسبة بتقييم عمل منظومتي المصلحة والبنك المركزي، لتفادي وقوع أي أخطاء في مستحقات أرباب الأسر، بحسب قوله.

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