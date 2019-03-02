ميلاد: اتفاق أبوظبي سينهي معاناة المواطن إذا نفذ

قال

عضو مجلس النواب أبوبكرميلاد، السبت، إن اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد

قوات الكرامة خليفة حفتر في أبوظبي من شأنه أن ينهي معاناة المواطنين إذا التزمت الأطراف

بتنفيذ ما اتفق عليه.

وأضح

ميلاد في تصريح للرائد، أن هذا الاجتماع لا زال محاطا بالغموض والتعتيم ولم تظهر نتائجه

بصورة مباشرة للرأي العام، مؤكدا ترحيبه بأي اتفاق يكفل إنهاء المراحل الانتقالية في

ليبيا وحل مشاكل المواطن الليبي.

وأكد

ميلاد ضرورة أن تكون هناك جدية واحترام لمخرجات الاجتماع والتزام بتنفيذ مخرجاته، مشيرا

إلى أنه لم يعد يثق بهذه الاجتماعات والوعود التي لا تصبو إلا إلى الاستمرار في الفترات

الانتقالية.

يذكر

أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر عقدا الخميس،

اجتماعاً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واتفقا على إجراء انتخابات عامة، وخضوع المؤسسة

العسكرية للسلطة المدنية.

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