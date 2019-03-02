ألمانيا: الشعب الليبي إنتظر طويلاً لإتفاق الاطراف السياسية وإجراء إنتخابات نزيهة

ليبيا – إعتبرت السفارة الألمانية أنه بإلتئام إجتماع أبو ظبي إتخذ المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الوساطة الجارية.

السفارة الألمانية أشارت في بيان لها إلى أن حكومة بلادها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الإلتزام بجدية أكبر للتوصل إلى حل سياسي في إطار خطة عمل الأمم المتحدة.

وجاء في البيان :” لقد انتظر الشعب الليبي وقتاً طويلاً حتى تتفق الأطراف الليبية الرئيسية على خطوات ملموسة نحو تحقيق إستقرارالأوضاع و إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

ولفتت إلى أنه تبقى المهمة المركزية هي جمع وتقوية مؤسسات الدولة حيثما تكمن الضرورة وهذا ينطبق بشكل خاص على المؤسسة الوطنية للنفط التي يجب إحترام استقلاليتها من قبل جميع الجهات الفاعلة بحيث يمكن لموارد ليبيا أن تفيد جميع المواطنين بالبلاد.

وأكدت على أن ألمانيا ستظل مستعدة لدعم ليبيا كشريك على أمد طويل وشامل في طريقها الصعب نحو السلام والإستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية