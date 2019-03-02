أمن بنغازي تلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو على المحلات التجارية

ليبيا – من خلال العمل المتواصل لأعضاء وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بالبحث والتحري على عصابات السطو وبعد جهد كبير بمراقبة وتتبع وجمع المعلومات تمكنت شعبة التحري والقبض بالوحدة بضبط تشكيل عصابي منظم.

مديرية أمن بنغازي لفتت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن التشكيل العصابي قام بالسطو على عدة أماكن ومحلات تجارية عليه تم ضبط هذا التشكيل وكذلك الأدوات المستعملة في السطو “مسدس ورمانات وكذلك سلاح ابيض”.

وخلال التحقيق تم الغعتراف عن باقي التشكيل العصابي وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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