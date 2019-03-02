رئيس الأحوال المدنية: داخلية الوفاق شكلت لجنة للتثبت من التزوير

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس، محمد بالتمر، إن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، شكلت لجنة تعمل على التثبت من حالات التزوير في الأرقام الوطنية، بإشراف من مكتب النائب العام.

وأوضح بالتمر في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، أمس الجمعة، أن المصلحة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقية، ستجهز بعد أربعة أشهر من الآن.

وبين رئيس الأحوال المدنية، أن القاعدة ستنهي اللغط الحاصل في تزوير الأرقام الوطنية، مما يضمن إجراء أي استحقاقات دستورية وانتخابية قادمة.

وأشار بالتمر إلى أن الأخبار التي تتحدث عن تزوير مليون رقم وطني غير دقيقة ومبالغ فيها.

ونفى رئيس الأحوال المدنية، وجود إشكال بين المصلحة ومصرف ليبيا المركزي، فيما يتعلق بمنح أرباب الأسر، داعيا ديوان المحاسبة إلى تقييم عمل منظومتي المصلحة والبنك المركزي، للحيلولة دون وقوع أخطاء في مستحقات أرباب الأسر.

وكشف بالتمر عن أن المصلحة واجهت عقبات في تجميع البيانات، مرجعا السبب إلى عدم الدقة في إدخالها، بسبب ما وصفه بتسرع الدولة في صرف المنحة.

ولفت رئيس الأحوال المدنية إلى تقصير سجلته المصلحة من قبل المواطنين، في تسجيل حالات الوفاة إما إهمالا أو عمدا.

ونوه بالتمر إلى أن اللجنة المعنية بمنح الجنسية الليبية متوقفة منذ 2011م.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية إن المصلحة اليوم تختلف عن المصلحة في الماضي، مشيرا إلى أنها كانت تعنى بالولادة والوفاة والإجراءات الأخرى كالزواج والطلاق، بينما أصبحت اليوم تعطي في مؤشرات اقتصادية وتعليمية، إضافة إلى أن اعتماد كل مؤسسات الدولة عليها في ممارسة عملها، وأنها قادرة على إنجاح ما يعرف بالحكومة الالكترونية إن وجدت.

وأضاف رئيس المصلحة أن مصلحة الأحوال المدنية، هي عبارة عن قاعدة بيانات وطنية، تعنى بالشخص ومولده وجذوره، معرفا إياها بالذاكرة الليبية.

وأوضح بالتمر أن مصلحة الأحوال المدنية، كانت على وشك أن يصيبها ما أصاب مؤسسات الدولة من الانقسام الإداري، نتيجة الانقسام السياسي في البلد، إلا أنه تمكن عندما استلم رئيس المصلحة من الاجتماع بكافة فروع المصلحة، وأجمع الكل على وحدة المصلحة وعملها الخدمي.

وكشف رئيس الأحوال المدنية عن مشروع جديد أطلقته مصلحة الأحوال المدنية يعنى بالتعداد السكاني للبلد، موضحا أن المشروع سيعتمد على الملفات الورقية في المصلحة، ويستخرج بشكل متطور وحديث، يضم إلى جانب البيانات صورة الوجه وبصمة اليد.

وتابع بالتمر أن هذا المشروع سينهي الأخطاء المسجلة في طريقة استخراج جوازات السفر.

وأردف بالتمر أن المشروع كلفت به هيأة موازية للمصلحة تلافيا لبيروقراطية العمل، وخصصت له ميزانية خاصة، لافتا إلى التنسيق مع ديوان المحاسبة الليبي وهيأة الرقابة الإدارية كمراقب للمشروع.

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