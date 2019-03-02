داخلية الوفاق: 127 حالة وفاة في شهر يناير الماضي جراء حوادث السيارات

أوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، أن الإحصائية المسجلة بإدارة المرور والتراخيص، سجلت 127 حالة وفاة، و 185 إصابات بليغة، فيما قدرت الخسائر بحوالي2394000 دينار، نتيجة حوادث السيارات، التي وقعت خلال شهر يناير من هذا العام.

وقالت الوزارة في صفحتها على الفيس بوك، أن الحوادث المروريَّة في ليبيا باتت تشكّل واحداً من أكبر المخاوف اليومية التي تهدّد حياة المواطن، وذلك لكثرتها وازدياد ضحاياها سنوياً.

وأضافت الداخلية أن ليبيا تشهد تصاعداً مخيفاً في الحوادث المرورية، وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقاماً عالية خلال السنوات الماضية، ولأسباب عديدة أبرزها التهوّر والسرعة أثناء قيادة المركبات.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين، باحترام القواعد المرورية، وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث المؤلمة، والتي تسببت في فقدان الكثيرين حياتهم، وحياة من حولهم.

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