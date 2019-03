المتوسط:

أعلنت قوات الجيش سيطرتها على المنفذ الحدودي بين ليبيا والجزائر “آيسين”.

وأظهر تسجيل مرئي تمركز وحدات من الجيش ووقوفها على الحدود الليبية الجزائرية.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق دخوله مدينة غات والعوينات وتراغن وفنقل وزويلة وأم الأرانب وغيرها من مناطق الجنوب الغربي.

