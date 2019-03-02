أبوفائد يصف اتفاق أبوظبي بـ “الإيجابي”

وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، إدريس أبوفائد، السبت، اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر بـ”الإيجابي”؛ لكونه ينص على إنهاء المراحل الانتقالية واستبعاد الحل العسكري.

وأعرب أبوفائد، في تصريح للرائد، عن أمله أن ينفذ الاتفاق، مثمنا دور الأمم المتحدة والدول الغربية التي اتضح أنها تدعم البعثة الأممية في ليبيا، ودورها في إنهاء الصراعات والخلافات في ليبيا،

يشار إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا، أعلنت الأربعاء اتفاق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج وقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر، على إنهاء المراحل الانتقالية، وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.

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