المتوسط:

قال الأمين العام المساعد لاتحاد القلوى السورية الدكتور سعد القصير، إن الشعب الليبي من حقه أن يقلق ويرفض الملتقى الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وأضاف القصير، في تصريحات، أن هناك محاولات لاستبدال المؤسسات الحالية في ليبيا بمؤسسات أخرى، وهي عبارة عن عملية “فك وتركيب” لا يجب أن يسمح بها الليبيون أو يقبلوا بها، لأنها ستكون وسيلة لإطالة أمد الأزمة بدلا من العمل على إنهائها.

وأوضح السياسي السوري، أن ليبيا كانت واحدة من أهم المعاقل الحاضنة للفكر القومي العربي في المنطقة، بجانب مصر وسوريا، ومحاولات تجريدها من هويتها هي محاولات لنزع الصبغة العربية عن المنطقة كلها، وبالتالي القضاء على كل ما هو عربي، أي أن المخطط لا يستهدف ليبيا وحدها، ولكنه استفحل فيها نظرا لخطورة دورها العربي.

The post أمين اتحاد القوى السورية: هناك محاولات لتجريد ليبيا من هويتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية