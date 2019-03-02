اختتام مهرجان المغني الصغير بسبها

سبها-العنوان

شهدت مدينة سبها، يوم الخميس الماضي، اختتام مهرجان المغني الصغير في دورته الرابعة.

وأعلنت مراقبة التعليم بالمدينة من خلال مكتب النشاط الطلابي فوز الطالبة فاطمة محرز حمان بلقب المغني الصغير.

واستمر المهرجان بالتعاون مع بلدية سبها لمدة ثلاثة أيام وذلك لإشهار مشروع تركيب مبردات المياه والتحلية في كافة مدارس المدينة.

وأكد مراقب التعليم بالمدينة أن سبها والمناطق المحررة في الجنوب قد هيئ لها الجيش الليبي العمل بشكل مريح مما انعكس بشكل إيجابي على المناشط الداعمة للمواهب والخروج من دائرة الخوف والقلق إلى تنمية الإبداع وتطويره لبناء جيل واعي مثقف.

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