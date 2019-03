المتوسط:

كشف المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، عن مخاوف الشعب الليبي من الملتقى الجامع للأطراف الليبية، الذي تسعى الأمم المتحدة لتنظيمه، والغموض الذي يلفه وكونه بديلا عن السلطة التشريعية.

وأوضح بلقاسم أن احتمالات أن يكون هذا الملتقى بديلا للسلطة التشريعية، هو أمر قد يأتي في مرحلة متقدمة، وليس الأن.

وأضاف “لكن حتى اللحظة الراهنة لا يرى الليبيين أي معالم واضحة أو شكل محدد للملتقي، أم من هي الشخصيات التي ترعى هذا الملتقى، وهذا في حد ذاته أمر خطير جدا.

The post تخوفات ليبية من ملتقى الأمم المتحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية