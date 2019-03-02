تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح المرصد بأن المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد على بعض المناطق وظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على أغلب مناطق الساحل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخمس ومصراتة وسرت، وتكون خفيفة السرعة أخر الليل والصباح الباكر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–20)مْ تصل اليوم إلى (23)مْ على أبو نجيم.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة يكون الطقس مغيم جزئياً مع تكاثر للسحب مساء اليوم على مناطق الجبل الأخضر وفرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بنغازي والجبل الأخضر وتكون خفيفة السرعة آخر الليل والصباح الباكر، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–20)مْ ولا تتجاوز (14)مْ على المناطق الجبلية.

أما الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21-25)مْ.

وفي الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس صحو إلى قليلة الغيوم، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ين (21- 25)مْ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية