كشافة طرابلس يحتفلون بذكرى التأسيس الـ65

مشهد مهيب غطّى وسط العاصمة طرابلس رسمه الكشاف والمرشدات، أثناء تأديتهم لاستعراض في شوارع وسط المدينة علت فيه أصوات الموسيقى والبهجة احتفالا بالذكرى الـ65 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا.

الاحتفال نظّمته مفوضية طرابلس، وشاركت فيه عدد من المفوضيات المجاورة، وهي مفوضيات الخمس، زليتن، مصراتة، والجفارة.

ولم يكن الاستعراض اللافت المُنظّم النشاط الوحيد في الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين، بل تُجهِّز مفوضية كشاف طرابلس كذلك لحفل فني، ومعرض مصاحب له من المُنتظر أن تتم إقامته خلال شهر مارس الجاري.

وانعكس رقي الحركة الكشفية التي ظلت عقودا محافظة على رسالتها، في جمال استعراضها وتنظيمه، والتزام الأطفال والمراهقين المشاركين بكل جدية في تجسيد استمرار الحركة الكشفية منبرا ومنارة للعمل المدني الهدّاف.

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