النائب العام يأمر بضبط 26 شخصاً من حراك غضب فزان

العنوان_طرابلس

أمر مكتب النائب العام بضبط 26 شخصا أعضاء في ما عرف بـ”حراك غضب فزان”، وذلك استنادا إلى بلاغات قدمها في وقت سابق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتهمهم فيها بالاعتداء على حقل الشرارة النفطي.

وأشارت مذكرة النائب العام إلى ما ورد بكتاب آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف المكلف، المؤرخ في 8/12/2019 والذي يؤكد من خلاله مدير الحقل دخول الحراك إلى الحقل وإيقاف الإنتاج.

وأغلق متظاهرو مجموعة حراك “غضب فزان” حقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة للاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية والأمنية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

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