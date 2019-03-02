الراجحي لـ218: لا عراقيل أمام علاج الليبيين في تونس

قال الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تونس أشرف الراجحي إن الملحقية الصحية تعمل جاهدة بكل إمكاناتها على تسهيل عملية علاج المرضى الليبيين القاصدين تونس للعلاج .

وبيّن الراجحي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، أنهم في السفارة يتعاونون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق لتسهيل إجراءات العلاج للمرضى، نافياً وجود أي عراقيل من قبلهم للمرضى إذا جاؤوا للسفارة واستوفوا الشروط التي تم وضعها لقبول الملفات .

وأكد الراجحي بأن دور الملحقية يقتصر على علاج المرضى دون الجرحى الذين يتوجهون إلى القنصلية التي من اختصاصها استقبال المصابين جراء الحروب .

وأضاف الراجحي أن غالبية المرضى يأتون إلى تونس للعلاج من الأورام، قائلاً إن عدد الحالات فاقت 2000 خلال الستة أشهر الأخيرة متأسفاً في الوقت ذاته لتأخر الإيداعات.

وعن الديون المستحقة لدى المصحات التونسية، قال الراجحي إن حجم الدين فاق 150 مليون دينار تونسي، تم تسديد 30 مليونا منها.

وأضاف أن هناك لجنة للمالية في السفارة تقوم حالياً بحصر الدين الذي كشف أنه سيسدد خلال الشهور القادمة، لكنه أكد أن تأخر الودائع أفقدهم المصداقية أمام المصحات التونسية.

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