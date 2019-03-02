اللواء لابعج يفتتح معسكر صلاح الدين التابع للقيادة العامة 

افتتح آمر منطقة الكفرة العسكرية اللواء بلقاسم لابعج اليوم معسكر صلاح الدين التابع للقيادة العامة والذي يعرف سابقا بمعسكر الشيباني جنوب مدينة الكفرة وذلك بإيعاز من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وبحسب مراسلنا بالمدينة فقد حضر افتتاح المعسكر آمر الكتيبة خمسة وأربعين وآمر الكتيبة المكلفة بالمعسكر وآمر كتيبة ربيانة ومساعد الشؤون الأمنية بحي الشورى بالمدينة ، حيث كانت أولى الخطوات بالبدء في تنظيف المعسكر من أي مخلفات وصيانة غرف الحراسة والبدء في عملية التطوير الداخلي وبناء عدد من المقرات به.

من جهته أشار اللواء الابعج الى أن هذا المعسكر سيكون مصدرا للإعاشة لكل منتسبي الجيش بعد البدء في عملية تربية المواشي وفتح عدد من المزارع به خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن هذه الأعمال تعتبر من ضمن خطوات استثمارات الجيش الليبي بالجنوب.

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