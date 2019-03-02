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فنوش يستنكر فض وقفة مؤيدي الجيش بطرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باركَ المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش ما قام به مجموعة من الشباب في طرابلس يوم الجمعة من تأييد للجيش ومباركة انتصاراته في الجنوب.

وقال فنوش في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، إن ما قام به الشباب من حمل لافتات تطالب بالجيش وتدعم تحركاته هو تعبير سلمي، مستنكراً فض الوقفة بالقوة واستعمال الرصاص.

واعتبر أن هذه الحادثة تؤكد أن طرابلس مسيطر عليها من قبل “ميليشيات” كان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد أعلن سابقا أنها لا تنتمي للوزارة وكانت هي ذاتها قد أعلنت أكثر من مرة بأنها لا تنصاع للمجلس الرئاسي.

وأشار فنوش إلى أن مقارنة حرية التعبير بين طرابلس وبنغازي “مغلوطة”، نافياً أن يكون الخلاف القائم سياسياً لأن خصوم الجيش ساندوا من يقطعون الرؤوس، وفق تعبيره.

وكان مجموعة من الشباب القاطنين في طرابلس قد خرجوا في وقفة تضامنية مع الجيش الوطني معلنين تأييدهم للقيادة العامة والمشير خليفة حفتر وهو ما كان محلّ امتعاض من قوة مسلحة جاءت لفض الوقفة بالقوة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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