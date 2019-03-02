إنشاء مركز لرياض الاطفال ببلدية أبوسليم

باشرت الشركة المنفذه لاستكمال وتحوير المبني المخصص لإقامة مركز رياض الاطفال ببلدية ابوسليم وفق المتطلبات والاسس العلمية الحديثة وافاد المكتب الاعلامي بالبلدية بان هذا المبنى والذي يقع بمنطقة حي دمشق من المستهدف بأن يكون ذو سعة استعابية كبيرة ومصمم وفق الاشتراطات والمعايير المعمول بها في هذا الصدد. واوضح المكتب ان هذا المركز سيقدم خدماته لكل المحلات المجاورة لهخاصة في ظل عدم تنفيذ أي مشاريع متعلقة برياض الاطفال والمراحل التمهيدية لتهيئة الاطفال المقبلين على الدخول للمدارس .
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