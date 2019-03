«السفارة الليبية في تونس» تنفي وجود أي عراقيل أمام علاج الليبيين

المتوسط:

أفاد الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تونس أشرف الراجحي، بأنَّ الملحقية الصحية تعمل جاهدة بكل إمكاناتها على تسهيل عملية علاج المرضى الليبيين القاصدين تونس للعلاج.

وأضاف الراجحي، أنهم في السفارة يتعاونون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق لتسهيل إجراءات العلاج للمرضى، نافياً وجود أي عراقيل من قبلهم للمرضى إذا جاؤوا للسفارة واستوفوا الشروط التي تم وضعها لقبول الملفات.

وأشار الراجحي، إلى أنَّ غالبية المرضى يأتون إلى تونس للعلاج من الأورام، قائلاً: «عدد الحالات فاقت 2000 خلال الستة أشهر الأخيرة متأسفاً في الوقت ذاته لتأخر الإيداعات».

