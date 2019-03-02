مشروع لتدريب الخريجين وتوظيفهم في بنغازي

انطلق في مدينة بنغازي مشروع “بوتكام” التدريبي الخيري الذي تقدمه شركة أيون للاتصالات والتقنية بالشراكة مع منظمة بايت BYTE الخيرية ومشروع Bootcamp التدريبي، لتدريب وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل في المؤسسات الخاصة والعامة في البلاد.

ويغطي التدريب مجموعة من المجالات التي تتعلق بإنشاء المواقع الشبكية والشبكات اللاسلكية، التي ستساعد في بناء شباب محترف قادر على التطوير في التقنيات والخدمات.

ويتضمن التدريب مسارا تدريبيا خاصا بتطوير المواقع ومسارا آخر متعلقا بهندسة الشبكات، بواقع 120 ساعة بمعدل 6 إلى 8 ساعات يوميا، وذلك بهدف توظيف المتدربين المشاركين في التدريب المجاني ببعض المؤسسات والشركات الخاصة والعامة في الدولة.

يشار إلى أن التدريب سيتواصل خلال الشهور المقبلة بدفعات ومتدربين جدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية