الارصاد: منخفض جوي بارد غداً مصحوباً بالأمطار وانخفاض الحرارة وتفاصيل الحالة الجوية لهذا الاسبوع

توقع خبراء بالارصاد في تقرير عن توقعات الحالة الجوية خلال هذا الاسبوع أن تسود تشهد الاجواء خلال اليومين القادمين الاحد والاثنين تاثر المناطق الشمالية بمنخفض جوي جنوب وسط اوروبا.

وأضاف الخبراء ان المنخفض سيكون مصحوب بجبهة هوائية باردة وضعيفة وتساهم في رياح شمالية تعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة على المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق.

واشار التقرير إلى توقعات بظهور سحب منخفضة قد تسبب في سقوط بعض الامطار المتفرقة على مناطق الخليج والشمال الشرقي.

فيما ستشهد الاجواء بداية من يوم الثلاثاء ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة على كافة المناطق وهذا بسبب تمركز منخفض اطلسي جنوب غرب اوروبا حيث يتزامن مع نشاط منخفض جوي صحراوي جنوب الجزائر.

وقال التقرير ان هذا المنخفض من المتوقع ان يساهم في تحرك كتلة هوائية دافئة نحو ليبيا من خلال رياح جنوبية تعمل على ارتفاع واضح في درجات الحرارة خاصة مع نهاية هذا الاسبوع بحيث تكون درجات الحرارة في اواخر العشرينات مئوية هذه الاجواء الدافئة تشمل كافة المناطق.

توقعات الامطار

وفيما يخص الامطار فوفقاً للتوقعات لا توجد بوادر حقيقة للامطار بسبب قوة المرتفع الجوي المتوقع ان يتمركز على بلادنا خلال الايام القادمة والذي قد يمنع تقدم المنخفضات الباردة والممطرة نحو بلادنا. والله اعلم.

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