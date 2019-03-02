الطويل: قرار إقالتي صدر عن السراج منفردا وهو باطل

اعتبر رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي المقال اللواء عبدالرحمن الطويل، أن توحيد المؤسسة العسكرية يمكن أن يجبر المؤسسة السياسية على توحيد صفوفها، وأن الحل يكمن في جلوس الليبيين معا بعيدا عن التدخلات الخارجية على حد تعبيره.

ولفت الطويل في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن القرار الذي اتخذه السراج، لا يمكن تنفيذه كونه لم يتخذ بالإجماع واصفا إياه بالباطل، مؤكدا على أنه سيعمل في منصبه على رأس المؤسسة العسكرية ما لم يصدر أي قرار بإجماع أعضاء المجلس.

يشار إلى أن السراج أصدر في فبراير الماضي قرارا بتعيين فريق ركن محمد الشريف رئيسا للأركان العامة خلفا للواء عبد الرحمن الطويل.

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