هذا ما قاله تحالف القوى الوطنية بشأن الحوار الليبي في الإمارات

رحب تحالف القوى الوطنية بـ”كل الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لإنهاء الأزمة والانطلاق نحو بناء الدولة.

وأشاد التحالف في بيان صادر عنه اليوم السبت بآخر هذه الجهود المنعقد “في الإمارات والذي تم برعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وثمن التحالف “ما يتم تداوله من أخبار حول الاقتراب من الوصول لاتفاق يُنهي المراحل الانتقالية ويُوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، الأمر الذي يُوجِب على البعثة إطلاع كل الليبيين على تفاصيل هذا الاتفاق ومرجعيته وعلاقته بخطة المبعوث الأممي”.

كما نوه البيان بـ”الملتقى الوطني الليبي الشامل” مطالبا بـ”عقده في أقرب وقت ممكن لتتويج كافة جهود تجاوز الأزمة الراهنة، ووضع أسس مشروع وطني يزيل عراقيل بناء الدولة ويؤسس للاستقرار دون إقصاء لأحد ويضمن حقوق الليبيين بشكل متساوٍ”.

واعتبر البيان أن “نشر تفاصيل الاتفاق لا يُعتبر فقط واجباً على البعثة، بل وأيضاً حقاً شرعياً ووطنياً وسياسياً لليبيين كمواطنين وشركاء، وضرورة ومسؤولية وطنية وسياسية حالية ومستقبلية”.

وأوضح البيان أن من شأن إطلاع الليبيين على تفاصيل الاتفاق أن يؤسس “انطلاق الاتفاق على مواقف مُعلنة وواضحة لكل الأطراف السياسية من أجل تحقيق السلم المجتمعي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.

وتعهد التحالف بـ”متابعة تطورات هذا اللقاء وما سينتج عنه ويُبدي رأيه من خلال بياناته الرسمية من منطلق واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب الليبي لضمان مستقبل أفضل”.

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