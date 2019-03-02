منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

أصدر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمال الدورة 46 للمجلس التي عقدت على مدار يومين في أبوظبي أصدروا بيانا أكدوا فيه الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

كما أعرب المجلس عن دعمه لجهود المجلس الرئاسي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، مؤكدين أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، كما أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق التوافق الوطني الليبي، حاثين الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وضرورة تضافر الجهود الدولية لدحر الجماعات الإرهابية في ليبيا.

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