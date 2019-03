مجهولون يستولون على 2000 متر من كوابل الكهرباء بسرت

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي بشركة الكهرباء بمدينة سرت، بأنَّ كوابل الشبكة العامة للكهرباء تعرضت جنوب غرب سرت، للسرقة وتخريب الأعمدة الكهربائية من قبل لصوص مجهولين.

وأشار مكتب الإعلام بشركة الكهرباء بسرت، إلى أنَّ مجهولين قاموا بسرقة أكثر من 2000 متر من كوابل الكهرباء وتخريب وتقطيع حوالي 20 عمودا خشبيا ناقلا للكوابل النحاسية التي تغذي منطقة مراح جنوب غرب المدينة.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أنَّ منطقة امراح تشهد انقطاعا في التيار الكهربائي، وتم إبلاغ الإدارة العامة للشركة بطرابلس، لغرض تزويدهم بالمواد من أجل إعادة توصيل الكهرباء للمنطقة التي يوجد بها أكثر من 100 منزلا.

