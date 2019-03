المتوسط:

بحضور حكماء ومشايخ من جنوب وشرق البلاد، اختتم الملتقى الأهلي للسلم والأمن الاجتماعي فعالياته في قاعة بيت الثقافة في سبها، وذلك بمشاركة الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء، أحمد المسماري.

وأشادت عدة كلمات ألقيت في الملتقى بدور الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية بتحريرها من الإرهاب وفرض الأمن في مختلف مدن الجنوب، وأكدت أهمية توحيد الكلمة والانطلاق في مسار المصالحة.

وقدَّم المشاركون درع المعز بالله إلى القيادة العامة للجيش، مُعبّرين عن أملهم في أن يكون هذا الملتقى حلقة وصل بين الجيش الوطني والحكماء والمشايخ.

The post اختتام الملتقى الأهلي للسلم والأمن الاجتماعي بسبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية