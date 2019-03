قريبًا.. إعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بالجنوب

المتوسط:

أفاد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بأنَّ الحكومة تعمل على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود المستشفيات المجاورة لبلدية سبها، والكوادر الطبية فيها.

كما طالب وزير الصحة، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بالجنوب، ووضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، وذلك وفقا لبرنامج الوزارة الموسع للعام الحالي.

وأشار عقوب، إلى أنَّ هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدن وبلديات الجنوب وما جاورها.

