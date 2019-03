وزير داخلية إيطاليا يُؤكد تراجع أعداد المهاجرين نحو بلاده

المتوسط:

أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنَّ نسبة تراجع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل بلاده فاقت 95%.

وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن عدد الواصلين إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام الحالي بلغ مائتين واثنين وستين مهاجرا، وهذا يُوضح الانخفاض الواضح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الواصلين إلى إيطاليا أكثر من 5 آلاف مهاجر.

وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن عدد المهاجرين الذين أعيدوا إلى بلدانهم هذا العام يُعادل 4 أضعاف الوافدين.

