رئيس أركان الوفاق السابق يرفض قرار إقالته ويصفه بالباطل

قال رئيس الأركان العامة السابق التابع لحكومة الوفاق الوطني، عبد الرحمن الطويل، إنّه حتى الآن يشغل منصب رئيس الأركان العامة، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية، من شأنه أن يجبر المؤسسات السياسية على توحيدها.

ونفي الطويل لوكالة سبوتنيك الروسية تسليم منصبه للفريق الركن محمد المهدي الشريف، الذي عينه المجلس الرئاسي خلفا له.

وأوضح رئيس الأركان السابق، أن عدم تسلميه لمنصبه، راجع إلى أن قرار إقالته وتعيين خلف له، جاء من قبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج بمفرده، الأمر الذي جعله يصف هذا القرار بالباطل، مبينا أن أي قرار لابد أن يتَّخذ بالإجماع، وهو ما لم يحدث في قرار إقالته.

وأضاف الطويل أنه سيعمل في منصبه، على رأس المؤسسة العسكرية، ما لم يصدر أي قرار بإجماع أعضاء المجلس.

ولفت رئيس الأركان السابق إلى أن ضغوطا خارجية، تؤثر على القرار سواء في شرق البلاد أو في غربها، مشيرا إلى أن الحل يكمن في جلوس الليبيين معًا، بعيدًا عن هذه التدخلات والضغوطات الخارجية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قد أصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد للأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق.

ونص القرار الصادر على تعيين محمد مهدي الشريف، رئيسًا للأركان العامة خلفا لعبد الرحمن الطويل.

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