المتوسط:

قامت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية المستعجلة إلى مستشفى مرزق العام، وذلك لسد العجز بالمستشفى.

وانطلقت الشحنة الطبية من مدينة سبها، برفقة وكيل مساعد وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ومدير إدارة الخدمات الصحية سبها ومدير إدارة التفتيش الصحي، كما رافق الشحنة عضو اللجنة الإدارية بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الجنوبية ومديرا فرع الإسعاف بالشويرف وبراك الشاطئ.

The post إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفى مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية