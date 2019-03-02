تحالف القوى الوطنية: واجب على البعثة الأممية إطلاع الليبيين على اتفاق ابوظبي

قال حزب تحالف القوى الوطنية، إن من الواجب على البعثة الأممية في ليبيا، إطلاع كـل الليبيين على ما يتداول من أخبار حول الاقتراب من الوصول لاتفاق يُنهي المراحل الانتقالية، ويُوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، وتفاصيل هذا الاتفاق، ومرجعيته، وعلاقته بخطة المبعوث الأممي، وبالملتقى الوطني الليبي الشامل، الذي نطالب بعقده في أقرب وقت ممكن.

ورحب تحالف القوى الوطنية بكل الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، لإنهاء الأزمة والانطلاق نحو بناء الدولة، والتي كان آخرها لقاء الإمارات المنعقد برعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ولفت الحزب إلى أن نشر تفاصيل الاتفاق لا يُعتبر فقط واجباً على البعثة، بل حقاً شرعياً ووطنياً وسياسياً لليبيين كمواطنين وشركاء، وضرورة ومسؤولية وطنية

وسياسية حالية ومستقبلية، لكي ينطلق الاتفاق ويتأسس على مواقف مُعلنة وواضحة لكل الأطراف السياسية، من أجل تحقيق السلم المجتمعي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأوضح بيان التحالف أن الاتفاقات التي يباركها، تهدف إلى تجاوز الأزمة الراهنة، ووضع أسس مشروع وطني، يزيل عراقيل بناء الدولة، ويؤسس للاستقرار دون إقصاء لأحد، ويضمن حقوق الليبيين بشكل متساوٍ.

وتعهد حزب التحالف بمتابعة تطورات هذا اللقاء، وما سينتج عنه، ويُبدي رأيه من خلال بياناته الرسمية من منطلق واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب الليبي لضمان مستقبل أفضل.

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