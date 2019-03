The post المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، يتحدى في مقابلة تلفزيونية كلاً من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن يُخرِجا للشعب تفاصيل ما اتفقوا عليه في الإمارات. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا