بيان مشترك لـ”الدول الأربعة” حول “الجنوب” الليبي

صدر بيان مشترك من حكومات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطورات الأحداث في الجنوب الليبي، معبرين فيه عن دعمهم الكامل للمبعوث الأممي غسان سلامة

كما رحب البيان بلقاء الإمارات المتحدة بين فائز السراج وخليفة حفتر، إضافة إلى الاتفاق على استئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة، داعية الجميع للعمل بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لفرض الاستقرار وتشكيل حكومة وطنية

وكانت الدول الأربع في بيانها المشترك، والذي نشرته الخارجية البريطانية، قد أشادت بجهود سلامة في خفض التصعيد جنوب ليبيا، ومساعدة الليبيين على التقدم نحو انتخابات نزيهة وآمنة

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