الشويهدي: اجتماع السراج وحفتر غير منطقي، وكان يجب أن يشمل كافة الأطراف

وصف عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، الأحد، اجتماع رئيس

المجلس الرئاسي فائز السراج بقائد قوات الكرامة خليفة حفتر، بـ “غير

المنطقي”.

وتساءل الشويهدي، في تصريح للرائد، عن الصفة التي يملكها

السراج وحفتر لعقد مثل هذا الاجتماع، قائلا إن السراج جاء نتاج اتفاق الصخيرات،

وحفتر “قائد عسكري لا علاقة له بالأمور السياسية”، وفق قوله.

وأضاف الشويهدي أنه مع رفضه لهذا الاجتماع إلا أنه كان

من الواجب أن يكون مع كل أطراف النزاع في ليبيا التي تمتلك قوة على الأرض، وأن لا

يقتصر على السراج وحفتر فحسب.

وفي سياق متصل، أضاف الشويهدي أن الملتقى الوطني الجامع

عبارة عن “وهم” يتكلم عنه مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، مشيرًا إلى

أن سلامة نفسه لا يعرف تفاصيل المؤتمر ولا آلياته.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد عملية

الكرامة خليفة حفتر عقدا، الخميس، اجتماعًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفقا

فيه على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإجراء انتخابات عامة.

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