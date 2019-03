المتوسط:

قام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد عبد الله الطاهر رفقة معالي وزير العمل والتأهيل الدكتور الأمين المهدي، صباح اليوم الأحد، بزيارة ميدانية إلى بلدية زليتن.

واجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني مع عميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن.

و تباحث اللقاء الصعوبات والمختنقات التي تعاني منها البلدية في عديد من المجالات الخدمية التي تُعنى بخدمة المواطن.

