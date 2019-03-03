أوضاع معيشية صعبة تشهدها بلدية أم الأرانب

قال عضو مجلس أم الأرانب البلدي أحمد محمد، الأحد، إن شبكة

الصرف الصحي انهارت، كما تعطل عدد من المضخات بشبكة مياه البلدية.

وأضاف محمد، في تصريح للرائد، أن البلدية تواجه مشكلات عدة

لا تستطيع مواجهتها، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية غير متوفرة، وما يصل بكميات قليلة

لا يسد احتياجات المواطنين، مع عدم توفر السيولة النقدية والوقود الذي اختفى حتى من

السوق الموازية.

ولفت محمد إلى أن التجار يتحججون بارتفاع أسعار الوقود وعدم

توفره لزيادة أسعار المواد الغذائية التي تصل للمدينة، مبينًا أن الموطن يتعامل مع

التاجر بالصكوك المصدقة والبيع بالآجل لتوفير احتياجاته.

وأكد محمد أن تذبذب الكهرباء وانقطاعه المتكرر يلحق الضرر

بمضخات شبكة المياه، وهو ما يهدد بانقطاعها عن البلدية بالكامل.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد منذ سنوات نقصًا في كافة

المقومات الأساسية من وقود وسيولة نقدية وأدوية مع تدهور الوضع الأمني.

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