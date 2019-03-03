الجهيناوي وسلامة يبحثان التطورات السياسية بليبيا

العنوان-تونس

بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس السبت مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة اخر تطورات بشأن الازمة السياسية الليبية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي لإيجاد تسوية سلمية للأزمة خاصة مساعيه الاخيرة للتوفيق بين الاطراف الليبية والهادفة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال الاسابيع القادمة في إطار الاعداد لانتخابات حرة وديمقراطية قبل نهاية السنة الجارية وتمكن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتطرق اللقاء الى الاجتماع القادم لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر الذي ستحتضنه القاهرة الثلاثاء القادم في اطار المبادرة الرئاسية التونسية الهادفة الى ايجاد حل توافقي شامل للازمة الليبية يحترم ارادة الشعب الليبي ويحافظ على وحدة وسلامة بلاده.

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