أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، اليوم الأحد، “إن العجز المتوقع لهذا اليوم يصل إلى 1100 ميغاوات”.

وأضاف التكوري، ” أن الوحدة الثالثة بمحطة الزاوية البخارية تعطلت من جديد بعد إصلاحها، و أن فرق الصيانة تواصل عملها لإصلاح المحطات الثلاث المتوقفة في الزاوية”.

وأوضح التكوري ، ” إن دخول محطة مصراتة المزدوجة للشبكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 210 ميغاوات” .

