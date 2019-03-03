دبرز: بنود اتفاق السراج وحفتر من اختصاص النواب والدولة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، الأحد، إن

المسائل وبنود الاتفاق التي تناولها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد قوات

الكرامة خليفة حفتر في لقائهم بأبوظبي، هي من اختصاصات مجلسي النواب والأعلى

للدولة، وليس من صلاحيتهما.

وأوضح دبرز، في تصريح للرائد، أن مبعوث الأمم المتحدة

غسان سلامة حاول في اجتماع أبو ظبي الخروج بمادة أو مقترح يبني رؤية للملتقى

الوطني الجامع، لكنه لم ينجح في ذلك؛ لأنه لا توجد رؤى حقيقية للملتقى حتى الآن.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد عملية

الكرامة خليفة حفتر عقدا، الخميس، اجتماعًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفقا

فيه على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، وإجراء انتخابات عامة.

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