اوبك تخفض إنتاجها وتستثني ليبيا وفنزويلا

تراجع إنتاج “أوبك” لأدنى مستوى في أربع سنوات فبراير مدعوما بتنفيذ السعودية خفضا يفوق المستهدف في اتفاق عالمي بشأن الإنتاج، فيما سجل إنتاج فنزويلا مزيدا من الهبوط غير الطوعي

وبحسب “رويترز” فيما تم أسثتناء ليبيا وفنزويلا من عمليات التخفيض .

وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، التي تضم 14 عضوا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر يناير وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج “أوبك” منذ 2015.

ودخل اتفاق رسمي بين “أوبك” وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت دون 50 دولارا في (ديسمبر) مدعومة بخفض السعودية أكثر من المستهدف في الاتفاق، والانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بمنظمة “أوبك”.

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